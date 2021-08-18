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Pajhwok опубликовало видео с места стрельбы по митингующим в Афганистане

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Pajhwok опубликовало видео с места стрельбы по митингующим в Афганистане
Афганистан, фото:Stringer/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что члены запрещенного в России радикального движения «Талибан» избили журналистов местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Инцидент произошел в среду, 18 августа, в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар.

Отмечается, что в этом районе проходит демонстрация в поддержку национального флага Афганистана. Журналисты были избиты, когда пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах. Случившееся вызвало негативную реакцию в местных СМИ. Кроме того, талибы обещали, что корреспонденты в Афганистане будут работать свободно.

Ранее сообщалось, что члены движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. Есть погибшие и раненые.

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