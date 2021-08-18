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РИА Новости: талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

, 12:15 Источник: РИА Новости

РИА Новости: талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Кабул, фото:Stringer/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник среди местных жителей сообщили, что члены запрещенного в России радикального движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.

Собеседник отметил, что в результате стрельбы среди людей есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, что в последние недели ситуация на территории Афганистана обострилась. Талибы начали быстрое наступление по всей стране. В воскресенье члены движения вошли в Кабул и захватили местный аэропорт и президентский дворец.  Глава исламской республики покинул страну и сложил свои полномочия. 

В среду талибы попросили мирных жителей Афганистана сдать членам организации оружие и боеприпасы.

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