Талибы в Кабуле, президент Афганистана покинул пост, низложение правительства не за горами

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15 августа 2021, 14:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства, возглавит переходное правительство бывший руководитель МВД страны Али Ахмад Джалали. Однако Талибан (запрещён в России) вряд ли с этим согласится.

Талибы вошли в Кабул и продвигаются к его центру. Кроме того, столица полностью блокирована ими. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку. Его место временно займёт министр Внутренних дел Али Ахмад Джалали. Талибан не намерен сотрудничать с ним и создаёт своё правительство. Низложение кабинета Али Ахмад Джалали – вопрос ближайшего времени. Талибы предложили солдатам правительственных сил добровольно сложить оружие и разойтись по домам. Контроль за поставкой продовольствия в столицу новая власть берёт на себя.

Талибан предложил иностранцам либо срочно покинуть страну, либо зарегистрироваться в соответствующих органах, которые вскоре создаст новая власть. Все происходит намного быстрее, чем прогнозировали эксперты. Талибан уже контролирует всю страну, чего не было до вторжения американцев.

В аэропорте Кабула толчея, очень большое число иностранцев и афганцев стремятся покинуть страну. Значительное количество афганских чиновников и политиков, сотрудничавших с оккупационными, силами США и их союзников намерены вылететь за границу в ближайшее время, большинство из них уже находится в VIP-зале ожидания аэропорта. В готовности к взлёту пребывает рейс Pakistan Airlines в Исламабад. На его борту находятся: спикер нижней палаты парламента Рахман Рахмани, председатель партии «Исламское общество» Салахуддин Раббани, советник президента Афганистана по вопросам безопасности и один из лидеров партии «Исламское единство» Мухаммад Мухакик и другие официальные лица.

В президентском дворце идут переговоры о передачи власти движению «Талибан». В качестве посредника выступает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

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