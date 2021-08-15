Аргументы Недели Армия 13+

Талибы в Кабуле, президент Афганистана покинул пост, низложение правительства не за горами

, 14:32 , Специальный корреспондент

Талибы в Кабуле, президент Афганистана покинул пост, низложение правительства не за горами
Фото: Соцсети

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства, возглавит переходное правительство бывший руководитель МВД страны Али Ахмад Джалали. Однако Талибан (запрещён в России) вряд ли с этим согласится.

Талибы вошли в Кабул и продвигаются к его центру. Кроме того, столица полностью блокирована ими. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку. Его место временно займёт министр Внутренних дел Али Ахмад Джалали. Талибан не намерен сотрудничать с ним и создаёт своё правительство. Низложение кабинета Али Ахмад Джалали – вопрос ближайшего времени. Талибы предложили солдатам правительственных сил добровольно сложить оружие и разойтись по домам. Контроль за поставкой продовольствия в столицу новая власть берёт на себя.

Талибан предложил иностранцам либо срочно покинуть страну, либо зарегистрироваться в соответствующих органах, которые вскоре создаст новая власть. Все происходит намного быстрее, чем прогнозировали эксперты. Талибан уже контролирует всю страну, чего не было до вторжения американцев.

В аэропорте Кабула толчея, очень большое число иностранцев и афганцев стремятся покинуть страну. Значительное количество афганских чиновников и политиков, сотрудничавших с оккупационными, силами США и их союзников намерены вылететь за границу в ближайшее время, большинство из них уже находится в VIP-зале ожидания аэропорта. В готовности к взлёту пребывает рейс Pakistan Airlines в Исламабад. На его борту находятся: спикер нижней палаты парламента Рахман Рахмани, председатель партии «Исламское общество» Салахуддин Раббани, советник президента Афганистана по вопросам безопасности и один из лидеров партии «Исламское единство» Мухаммад Мухакик и другие официальные лица.

В президентском дворце идут переговоры о передачи власти движению «Талибан». В качестве посредника выступает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью