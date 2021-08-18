Талибы потребовали от мирных жителей Афганистана сдать оружие

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать членам организации оружие, а также боеприпасы. Об этом сообщили в среду журналисты.
Информацию о том, что члены движения "Талибан" потребовали от мирных жителей сдачи оружия и боеприпасов предоставило сегодня агентство "Рейтер" со ссылкой на организацию.
Напомним, ранее ситуация на территории Афганистана обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. 15 августа члены движения вошли в столицу страны Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
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