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Трамп сравнил ежегодные расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

, 07:05 Источник: Fox News

Трамп сравнил ежегодные расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России
бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами накануне сравнил годовые расходы страны на операцию в Афганистане с военным бюджетом Российской Федерации.

Дональд Трамп в рамках разговора с представителями СМИ отметил, что США тратили на операцию в Афганистане 42 миллиарда долларов ежегодно. По словам американского экс-президента, Россия тратит в год 50 миллиардов долларов на всю армию.

Трамп также обратил внимание на то, что вышеуказанные средства тратились из года в год, но ничего не принесли США взамен.

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