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Трамп заявил, что Байдену следует с позором уйти в отставку

, 07:20 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что Байдену следует с позором уйти в отставку
бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что действующему главе государства Джо Байдену пришло время уйти в отставку после того, что произошло накануне в Афганистане.

По мнению Дональда Трампа, Джо Байдену следует с позором уйти в отставку за то, что он допустил на территории Афганистана. Экс-лидер США также обратил внимание на то, что в этом не должно быть ничего особенного, поскольку, по его мнению, действующий президент с самого начала не был избран законно.

Напомним, накануне власть в Афганистане перешла в руки движения "Талибан", запрещенного в России.

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