Трамп заявил, что Байдену следует с позором уйти в отставку

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что действующему главе государства Джо Байдену пришло время уйти в отставку после того, что произошло накануне в Афганистане.
По мнению Дональда Трампа, Джо Байдену следует с позором уйти в отставку за то, что он допустил на территории Афганистана. Экс-лидер США также обратил внимание на то, что в этом не должно быть ничего особенного, поскольку, по его мнению, действующий президент с самого начала не был избран законно.
Напомним, накануне власть в Афганистане перешла в руки движения "Талибан", запрещенного в России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.