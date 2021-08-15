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Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 304 человек

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Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 304 человек
разрушенное здание, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на главу управления гражданской обороны Гаити Джерри Чандлера сообщили, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 304 человек. Стихийное бедствие магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу, 14 августа.

«Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте»,- цитирует слова Чандлера агентство «Франс Пресс».

В Twitter-аккаунте управления гражданской обороны говорится, что в результате землетрясения пострадали более 1,8 тысячи человек.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Также в районе Гаити зарегистрировали подземные толчки магнитудой до 5,2.

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