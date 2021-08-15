Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 304 человек
15 августа 2021, 13:47
СМИ со ссылкой на главу управления гражданской обороны Гаити Джерри Чандлера сообщили, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 304 человек. Стихийное бедствие магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу, 14 августа.
«Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте»,- цитирует слова Чандлера агентство «Франс Пресс».
В Twitter-аккаунте управления гражданской обороны говорится, что в результате землетрясения пострадали более 1,8 тысячи человек.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Также в районе Гаити зарегистрировали подземные толчки магнитудой до 5,2.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.