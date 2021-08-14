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Геологическая служба США сообщила о новых подземных толчках магнитудой до 5,2, зафиксированных в районе Гаити

, 20:11 Источник: РИА Новости

Геологическая служба США сообщила о новых подземных толчках магнитудой до 5,2, зафиксированных в районе Гаити
pixabay.com

В районе Гаити специалисты зафиксировали подземные толчки, но уже магнитудой до 5,2. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Отмечается, что ранее сегодня, 14 августа, там произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате чего погибли как минимум 5 человек. Кроме того, как подчеркнули местные власти, пострадали объекты системы здравоохранения.

В американской службе рассказали, что после указанного сильного землетрясения в районе страны зафиксировали минимум 7 подземных толчков магнитудой до 5,2. Самый мощный из них наблюдался в 12:49 по UTC. Сообщается, что очаг находился на 10,8-километровой глубине.

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