Телеканал RTNH сообщил о гибели по меньшей мере 29 человек в результате землетрясения в Гаити

Жертвами землетрясения в районе Гаити стали как минимум 29 человек. Данная информация поступила от телеканала RTNH, который в своем материале ссылается на представителя местного Управления гражданской обороны.
Подчеркивается, что при стихийном бедствии пострадали несколько медицинских объектов. Землетрясение магнитудой 7,2 наблюдалось у берегов этой страны сегодня, 14 августа. Спустя некоторое время американские специалисты зафиксировали серию очередных толчков. Изначально власти объявили угрозу цунами, однако позднее ее сняли.
Ранее сообщалось, что в районе Гаити зафиксировали подземные толчки, но уже магнитудой до 5,2. Эту информацию передали в Геологической службе США. Речь идет о минимум 7 подземных толчках.
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