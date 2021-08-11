Протасевич заявил, что Тихановская «никогда не станет политиком»

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, что на самом деле думает об экс-кандидате в президенты республики Светлане Тихановской. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
Протасевич считает, что Тихановская – «не политик» и «никогда им не станет». При этом находящийся на домашнем аресте мужчина назвал главу белорусской оппозиции «простым, может быть, даже чересчур добродушным человеком».
Ранее Протасевич признался, что принимал участие в организации протестов в 2020 году в Белоруссии. Кроме того, он лично, без свидетелей, встречался с Тихановской, где говорил с ней о варианте «силового сценария» свержения действующей власти.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.