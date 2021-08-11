Протасевич заявил, что Тихановская «никогда не станет политиком»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2021, 22:55 Источник: RT

Фото: Светлана Тихановская, Steffi Loos/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, что на самом деле думает об экс-кандидате в президенты республики Светлане Тихановской. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Протасевич считает, что Тихановская – «не политик» и «никогда им не станет». При этом находящийся на домашнем аресте мужчина назвал главу белорусской оппозиции «простым, может быть, даже чересчур добродушным человеком».

Ранее Протасевич признался, что принимал участие в организации протестов в 2020 году в Белоруссии. Кроме того, он лично, без свидетелей, встречался с Тихановской, где говорил с ней о варианте «силового сценария» свержения действующей власти.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости