Протасевич занимался маршрутами передвижения людей на протестах в Белоруссии

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11 августа 2021, 21:44 Источник: RT

Роман Протасевич, фото: pr0tez/Instagram/ globallookpress.com

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал, что принимал участие в организации протестов в 2020 году. Он работал над маршрутами передвижения людей в воскресных акциях.

«Да. Но именно вот непосредственной координации 9-10-11-го августа 2020 года её не могло быть, хотя бы потому что в стране физически не было интернета», - уточнил он в беседе RT.

Протасевич отметил, что NEXTA активно освещал протесты в Белоруссии и рассказывал про «точки противостояния». Он добавил, что у каждого Telegram-канала в тот момент были «тысячи журналистов на улицах». По его словам, это была не координация, а быстрая публикация информации, в том числе в точках напряжения. Также мужчина может назвать себя соавтором попытки госпереворота в республике.

«Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», - поделился собеседник.

Напомним, что Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске в ходе экстренной посадки самолета Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс авиалайнер экстренно сел в местном аэропорту из-за сообщения о минировании. Сооснователь Telegram-канала NEXTA находится на домашнем аресте.

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