Софья Сапега и Роман Протасевич переведены под домашний арест

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25 июня 2021, 09:16 Источник: страничка BBC в Twitter

Софья Сапега, instagram.com/sapega_sofia_

Экс-главного редактора канала Nexta в соцсети Telegram Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом журналистам сообщил в пятницу отец задержанного мужчины.

Уточняется, что родители пока не смогли увидеть своего сына. Есть данные о том, что журналист сейчас находится в съемной квартире. Как сообщает телеканал "Би-би-си", ссылаясь на заявление отца Протасевича, обвинения ни с бывшего главреда канала Nexta, ни с Софьи Сапеги не сняли.

Отчим задержанной девушки Сергей Дудич в свою очередь заметил, что для их семьи изменение меры пресечения стало неожиданностью.

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