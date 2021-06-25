Софья Сапега и Роман Протасевич переведены под домашний арест

Экс-главного редактора канала Nexta в соцсети Telegram Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом журналистам сообщил в пятницу отец задержанного мужчины.
Уточняется, что родители пока не смогли увидеть своего сына. Есть данные о том, что журналист сейчас находится в съемной квартире. Как сообщает телеканал "Би-би-си", ссылаясь на заявление отца Протасевича, обвинения ни с бывшего главреда канала Nexta, ни с Софьи Сапеги не сняли.
Отчим задержанной девушки Сергей Дудич в свою очередь заметил, что для их семьи изменение меры пресечения стало неожиданностью.
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