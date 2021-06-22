Российский посол в Минске Лукьянов сообщил, что возможность помилования Софьи Сапеги обсуждается

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22 июня 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

Софья Сапега, фото: instagram.com/sapega_sofia_/ globallookpress.com

Российский посол в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что возможность помилования арестованной на два месяца в Белоруссии Софьи Сапеги обсуждается. Накануне отец задержанной девушки записал видеообращение с данной просьбой к президенту Александру Лукашенко.

«Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается», - высказал дипломат.

Лукьянов отметил, что о реакции со стороны белорусского лидера пока ничего неизвестно. Однако он уверен, если просьба появилась в публичном пространстве, то обязательно какой-то ответ будет. При этом дипломат добавил, что этот вопрос следует задать «белорусским властям».

«… в каждой стране существует определённый закон, который даёт [властям] время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлён, но для этого нужно иметь обоснования. Наверное, да (в Белоруссии тоже месяц)», - уточнил Лукьянов.

Также посол не исключает, что арест Сапеги может быть продлён на законных основаниях.

Напомним, что Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни.

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