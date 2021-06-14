Адвокат Сапеги сообщил, что защита оспорит решение минского суда: «Жалоба оставлена без удовлетворения»

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14 июня 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

Софья Сапега, фото: instagram.com/sapega_sofia_/ globallookpress.com

Александр Филанович, адвокат арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщил, что суд Партизанского района Минска оставил жалобу на задержание его подзащитной без удовлетворения.

«Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы», - высказал он.

Филанович отметил, что речь идет об обязательствах Белоруссии в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте. По его словам, после сообщения о заложенной бомбе в самолете Минск «обязан был предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь».

При этом он рассказал, что Сапега чувствует себя нормально, но иногда у нее возникает чувство страха. Адвокат добавил, что у девушки есть возможность читать книги из библиотеки в СИЗО. Филанович уточнил, что кормят здесь хорошо.

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