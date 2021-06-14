Суд Партизанского района в Минске начал рассматривать жалобу Сапеги на задержание

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы снятой с самолёта Ryanair рейса Афины - Вильнюс россиянки Софьи Сапеги на ее задержание. Заседание пройдет в закрытом режиме.
В воскресенье один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Александр Филанович сообщил, что Софья Сапеги подала жалобу на свое задержание. Отмечается, что суд Партизанского района уже отказывался удовлетворять жалобу на задержание девушки. Филанович находится у входа в зал, где проходит заседание.
Ранее Филанович рассказал о состоянии своей подзащитной.
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