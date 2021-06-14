Суд Партизанского района в Минске начал рассматривать жалобу Сапеги на задержание

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2021, 11:28 Источник: РИА Новости

Софья Сапега, фото: instagram.com/sapega_sofia_/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы снятой с самолёта Ryanair рейса Афины - Вильнюс россиянки Софьи Сапеги на ее задержание. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В воскресенье один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Александр Филанович сообщил, что Софья Сапеги подала жалобу на свое задержание. Отмечается, что суд Партизанского района уже отказывался удовлетворять жалобу на задержание девушки. Филанович находится у входа в зал, где проходит заседание.

Ранее Филанович рассказал о состоянии своей подзащитной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости