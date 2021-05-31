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Адвокат задержанной Софьи Сапеги рассказал о состоянии подзащитной

, 18:01 Источник: Интерфакс

Адвокат задержанной Софьи Сапеги рассказал о состоянии подзащитной
Софья Сапега, фото из соцсети

Адвокат снятой с самолёта Ryanair рейса Афиы -  Вильнюс и задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги Александр Филанович в понедельник  сообщил о состоянии своей подзащитной. Филанович после общения с девушкой рассказал, что она "чувствует себя нормально, понимает, где находится".

"Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - поделился адвокат.
Следственные органы Белоруссии не предъявили в понедельник, как ожидалось, обвинения Сапеге. Следственные действия продолжатся во вторник. Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. По словам адвоката, защита будет добиваться судебной проверки законности задержания.

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем 23 мая.
Самолет посадили в Минске после полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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