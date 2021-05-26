Мать арестованной россиянки Софьи Сапеги рассказала о дочери

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26 мая 2021, 08:16

София Сапега, фото из открытых источников

Снятая с самолета Ryanair и арестованная в Минске россиянка Софья Сапега всегда была вне политики.

О девушке, отношениях Софии с белорусским оппозиционером, рассказала ее мать Анна Дудич.

В интервью RT Дудич сказала: "Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России... Не знаю, что ещё сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе.

Мы вчера были в посольстве России, общались с консулом. Нам дали рекомендации, что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью. Мы ждём от них звонка и информации".

Сапега до восьми лет жила во Владивостоке, а потом с матерью перебрались в Белоруссию. Девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой РФ.

Познакомились с Романом примерно полгода назад. "Рассказывала о нём всегда только положительные вещи. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный", - поделилась Дудич.

"Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные. Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая — на интеллектуальном уровне", - считает мать девушки.

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