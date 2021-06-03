Протасевич осознавал последствия призывов к протестам в Белоруссии: «Я сразу признал вину»

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3 июня 2021, 21:05

Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez/ globallookpress.com

Задержанный основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич признал вину в призывах к организации несанкционированных акций протеста в республике после президентских выборов.

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), организация массовых несанкционированных акций», - поделился он в интервью телеканалу ОНТ.

Протасевич отметил, что осознавал последствия призывов. По его словам, начались неконтролируемые беспорядки, и «Минск по сути три дня жил в хаосе».

«Чувствую себя прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор», - добавил он, отвечая на вопрос о самочувствии.

Кроме того, Протасевич уточнил, что добровольно согласился на интервью, а также его не гримировали, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения. Он считает, что среди его соратников найдутся те, кто будет его «публично осуждать, какие-то акции поддержки сойдут на нет».

СМИ опубликовали новое видео с допроса Протасевича.

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