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Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской при личной встрече

, 22:30

Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской при личной встрече
фото: Светлана Тихановская, Facebook

Задержанный основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал, какие данные передавал лидеру оппозиции в республике Светлане Тихановской.

«Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской», - поделился он в интервью государственному телеканалу ОНТ.

Протасевич признался, что участвовал в первой онлайн-конференции заговорщиков, планировавших силовой захват власти в Белоруссии и покушение на президента Александра Лукашенко. По его словам, он делал пометки, а дальше уже не участвовал в обсуждениях плана, но держал «прямую связь» с некоторыми из них.

Кроме того, он лично, без свидетелей, встречался с Тихановской, где говорил с ней о варианте «силового сценария».

«Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?» - отметил Протасевич.

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