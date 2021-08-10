Портал Avia.pro: Россия и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании

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10 августа 2021, 08:57 Источник: Avia.pro

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад российские противолодочные самолеты Ту-142 отработали условный удар по британским кораблям, которые находились недалеко от границ островного государства. Пекин, в свою очередь, осуществил подобные действия в отношении авианосной группы Великобритании, проходившей в районе китайских рубежей.

Россия и КНР за 24 часа условно уничтожили британский ВМФ, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive спрогнозировал, что в случае войны армия РФ разгромит силы Североатлантического альянса в Прибалтике за несколько дней.

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