Российская Федерация и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад российские противолодочные самолеты Ту-142 отработали условный удар по британским кораблям, которые находились недалеко от границ островного государства. Пекин, в свою очередь, осуществил подобные действия в отношении авианосной группы Великобритании, проходившей в районе китайских рубежей.
Россия и КНР за 24 часа условно уничтожили британский ВМФ, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive спрогнозировал, что в случае войны армия РФ разгромит силы Североатлантического альянса в Прибалтике за несколько дней.
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