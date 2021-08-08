Российские противолодочные Ту-142 отработали условный удар по военному флоту Великобритании

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8 августа 2021, 14:05 Источник: «Русская весна»

Британские корабли, Cover Images / globallookpress.com

Российские противолодочные самолеты Ту-142 отработали условный удар по военному флоту Великобритании. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «Русская весна» проинформировал, что два Ту-142 осуществили отработку условного удара по британскому ВМФ недалеко от границ страны. В процитированной публикации указывается на то, что военные Великобритании «проспали “атаку” и продемонстрировали бреши в обороне». За то время, что самолеты РФ провели в воздушном пространстве около рубежей островного государства, они могли «спокойно нанести удар» по кораблям, отметил портал.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский ресурс 19fortyfive написал, что новый российский ракетный комплекс «Сармат», возможно, способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс.

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