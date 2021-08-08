Ресурс 19fortyfive: новый российский комплекс «Сармат», вероятно, способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс

Новый российский комплекс «Сармат», вероятно, способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.
Портал 19fortyfive пишет, что ракета «Сармат» весит свыше 200 тонн и имеет дальность действия, составляющую 18 тысяч километров. Боеприпас может передвигаться по непредсказуемой траектории и одновременно обходить вражеские системы ПРО. Ожидается, что в текущем году Москва проведет два испытания новой системы.
Согласно имеющимся предположениям, комплекс способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс, отмечается в публикации американского ресурса, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The Hill констатировало, что РФ может «полностью опустошить» Соединенные Штаты посредством ядерных ударов.
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