Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2021, 11:20 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Новый российский комплекс «Сармат», вероятно, способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

Портал 19fortyfive пишет, что ракета «Сармат» весит свыше 200 тонн и имеет дальность действия, составляющую 18 тысяч километров. Боеприпас может передвигаться по непредсказуемой траектории и одновременно обходить вражеские системы ПРО. Ожидается, что в текущем году Москва проведет два испытания новой системы.

Согласно имеющимся предположениям, комплекс способен уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс, отмечается в публикации американского ресурса, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The Hill констатировало, что РФ может «полностью опустошить» Соединенные Штаты посредством ядерных ударов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости