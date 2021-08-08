The Hill: Россия способна «полностью опустошить» США с помощью ядерных атак

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8 августа 2021, 10:58 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна «полностью опустошить» Соединенные Штаты с помощью ядерных ударов. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.

Согласно точке зрения, изложенной в издании The Hill, «нет никаких сомнений» в том, что Москва готовится к ядерной конфронтации с Вашингтоном и Североатлантическом альянсом. Вопрос заключается лишь в том, можно ли предотвратить подобное столкновение, отмечается в публикации издания, пересказанной журналистами портала «ПолитРоссия».

В The Hill констатировали, что РФ способна «полностью опустошить» США посредством ядерных атак. Данные удары могут быть нанесены с суши, моря и воздуха.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Baijiahao написал, что американский флот рискует угодить в Черном море в «ловушку», приготовленную российскими военными.

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