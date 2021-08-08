Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2021, 10:37 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов рискует угодить в Черном море в «ловушку», приготовленную военными Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Сайт Baijiahao напомнил, что некоторое время назад Вашингтон вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу провел в Черноморском регионе учения Sea Breeze 2021. Москва не раз заявляла об опасности подобных маневров, однако в НАТО к данным предостережениям не прислушались, отметил портал.

Он указал на то, что флот США в Черном море может попасть в «ловушку», подготовленную военными РФ. В публикации Baijiahao, пересказанной авторами «ПолитРоссии», констатируется, что в Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые противокорабельные батареи, а также большое количество других современных боевых систем. Москва готова применить данное вооружение, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось ранее в воскресенье, сетевое издание ФБА «Экономика сегодня» написало, что в случае нападения на Россию система «Мертвая рука» сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости