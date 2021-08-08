«Экономика сегодня»: в случае нападения на Россию система «Мертвая рука» сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара

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8 августа 2021, 09:54 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае нападения на Российскую Федерацию система «Периметр», также известная как «Мертвая рука», сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара. Об этом пишут интернет-СМИ.

На страницах сетевого издания ФБА «Экономика сегодня» разместили материал, посвященный «Мертвой руке», которая была создана в свое время на базе ракеты «Тополь». Портал отмечает, ссылаясь на одного из создателей комплекса, что он самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара, если Россия подвергнется нападению.

Также указывается на то, что снаряды «Тополь» при необходимости автоматически поднимутся в воздух на Дальнем Востоке и европейской части РФ. Пролетая над территорией страны, боеприпасы дадут сигнал на пуск межконтинентальных ракет, уцелевших после вражеской атаки.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в российском Калининграде.

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