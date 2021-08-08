«Экономика сегодня»: в случае нападения на Россию система «Мертвая рука» сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара

В случае нападения на Российскую Федерацию система «Периметр», также известная как «Мертвая рука», сама примет решение о нанесении ответного ядерного удара. Об этом пишут интернет-СМИ.
На страницах сетевого издания ФБА «Экономика сегодня» разместили материал, посвященный «Мертвой руке», которая была создана в свое время на базе ракеты «Тополь». Портал отмечает, ссылаясь на одного из создателей комплекса, что он самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара, если Россия подвергнется нападению.
Также указывается на то, что снаряды «Тополь» при необходимости автоматически поднимутся в воздух на Дальнем Востоке и европейской части РФ. Пролетая над территорией страны, боеприпасы дадут сигнал на пуск межконтинентальных ракет, уцелевших после вражеской атаки.
Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в российском Калининграде.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости