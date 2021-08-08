Sohu: вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в Калининграде

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8 августа 2021, 08:39 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения российских ракет «Искандер» на территории Калининграда. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu процитировал главу штаба британских ВВС Майкла Уигстона, отметившего, что его страна попадет в радиус поражения, если РФ развернет «Искандеры» в Калининграде на постоянной основе. Сайт констатировал, что у Лондона есть повод для волнения. В случае реализации Москвой обозначенного сценария под ударом окажется вся военная авиация Великобритании, указывается в публикации Sohu, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

Ранее в воскресенье ресурс Avia.pro написал, что российские комплексы С-300 ни разу не использовались в ходе вооруженного конфликта из-за Нагорного Карабаха.

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