Sohu: вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в Калининграде

Вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения российских ракет «Искандер» на территории Калининграда. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.
Портал Sohu процитировал главу штаба британских ВВС Майкла Уигстона, отметившего, что его страна попадет в радиус поражения, если РФ развернет «Искандеры» в Калининграде на постоянной основе. Сайт констатировал, что у Лондона есть повод для волнения. В случае реализации Москвой обозначенного сценария под ударом окажется вся военная авиация Великобритании, указывается в публикации Sohu, пересказанной изданием «ПолитРоссия».
Ранее в воскресенье ресурс Avia.pro написал, что российские комплексы С-300 ни разу не использовались в ходе вооруженного конфликта из-за Нагорного Карабаха.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.