Сайт Avia.pro: российские системы С-300 ни разу не применялись во время войны из-за Нагорного Карабаха

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8 августа 2021, 07:55 Источник: Avia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 ни разу не применялись во время военного конфликта из-за Нагорного Карабаха, вспыхнувшего осенью прошлого года. На это указывается в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro напоминает, что ранее в интернет выложили видео из пригорода Еревана, на котором, как утверждается, запечатлен пуск ракет системы С-300, стоящей на вооружении Армении, по азербайджанской цели. Сайт пишет со ссылкой на неназванный по имени источник, что информация об использовании данных комплексов в ходе войны из-за Нагорного Карабаха не соответствует действительности.

В процитированной публикации говорится, что во время конфликта С-300 не были задействованы ни разу. Причины этого не раскрываются, отмечают журналисты.

Ранее сегодня тот же самый ресурс написал, что американские военные могли найти способ уничтожения российских систем С-400.

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