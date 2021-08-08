Портал Avia.pro: военные США могли найти способ уничтожения российских комплексов С-400

Военные Соединенных Штатов могли найти способ уничтожения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro отмечает, что военные США, вероятно, обнаружили способ уничтожить С-400. Речь идет о применении против данных систем беспилотников.
Как указывается в процитированной публикации, согласно оценкам представителей американской стороны, для ликвидации одного комплекса С-400 хватит пяти дронов-камикадзе, которые выпустит вертолет Invictus. Данный аппарат разрабатывается в настоящее время.
Ранее в воскресенье тот же самый портал написал, что ВКС РФ могли атаковать сирийских боевиков снарядами с напалмом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.