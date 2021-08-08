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Портал Avia.pro: военные США могли найти способ уничтожения российских комплексов С-400

, 07:31 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: военные США могли найти способ уничтожения российских комплексов С-400
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов могли найти способ уничтожения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro отмечает, что военные США, вероятно, обнаружили способ уничтожить С-400. Речь идет о применении против данных систем беспилотников.

Как указывается в процитированной публикации, согласно оценкам представителей американской стороны, для ликвидации одного комплекса С-400 хватит пяти дронов-камикадзе, которые выпустит вертолет Invictus. Данный аппарат разрабатывается в настоящее время.

Ранее в воскресенье тот же самый портал написал, что ВКС РФ могли атаковать сирийских боевиков снарядами с напалмом.

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