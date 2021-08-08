Avia.pro: ВКС России могли атаковать сирийских джихадистов боеприпасами с напалмом

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8 августа 2021, 07:09 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации могли атаковать сирийских джихадистов боеприпасами с напалмом. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro привел сообщение зарубежного источника, согласно которому ВКС РФ использовали против боевиков, действующих в северо-западной части арабской республики, напалм. Утверждается, что снаряды с ним выпускаются по «береговым фронтам».

В процитированном материале отмечается, что достоверность данной информации вызывает сомнения.

Ранее тот же самый сайт написал, что сирийские военные уничтожили с помощью российской системы «Бук-М2Э» американский разведывательный беспилотник.

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