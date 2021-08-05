Российский комплекс «Бук-М2Э» на вооружении военных Сирии уничтожил разведывательный дрон США
5 августа 2021, 10:45
Российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э», состоящий на вооружении сирийских военных, уничтожил разведывательный беспилотник Соединенных Штатов. Соответствующая информация размещена в Telegram.
В выложенной публикации говорится, что с помощью «Бук-М2Э» сирийской армией некоторое время назад был сбит беспилотник MQ-4C Triton. Отмечается, что данный аппарат является одним из самых дорогих американских дронов. Его стоимость составляет порядка 200 млн долларов.
Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что Россия может атаковать своими системами РЭБ израильские силы в случае их ударов по ПВО Сирии.
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