Avia.pro: Россия может атаковать системами РЭБ силы Израиля в случае их ударов по ПВО Сирии

Россия может атаковать своими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силы Израиля в случае их ударов по ПВО Сирии. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что РФ «может устроить израильской стороне очень серьезные неприятности» с помощью комплексов РЭБ, если военные еврейского государства атакуют сирийские средства ПВО. Как отмечается в процитированном материале, Израилю нужно «подумать над тем, следует ли нарушать договоренности с Россией и злить Москву».
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт сообщил, что российские силы в Сирии отомстили поддерживаемым Турцией джихадистам, ликвидировав группу боевиков.
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