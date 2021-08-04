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Avia.pro: военные России в Сирии отомстили протурецким боевикам за сбитый дрон «Форпост», уничтожив группу джихадистов

, 11:22 Источник: Avia.pro

Avia.pro: военные России в Сирии отомстили протурецким боевикам за сбитый дрон «Форпост», уничтожив группу джихадистов
Вооруженные люди в Сирии, Can Erok / globallookpress.com

Военные Российской Федерации в Сирии отомстили протурецким джихадистам за сбитый беспилотник «Форпост», уничтожив группу боевиков. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что представители поддерживаемых Анкарой формирований некоторое время назад сбили над Сирией российский разведывательный дрон «Форпост». В процитированной публикации отмечается, что военные РФ отомстили джихадистам, нанеся по ним удар. В результате была уничтожена группа боевиков, передвигавшаяся на микроавтобусе.

Ранее в среду тот же самый портал написал, что произведенные Россией комплексы С-300 и С-400 контролируют 90% Евразии и почти всю Северную Африку.

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