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Сайт Avia.pro: произведенные Россией системы С-300 и С-400 контролируют 90% Евразии и почти всю Северную Африку

, 09:49 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: произведенные Россией системы С-300 и С-400 контролируют 90% Евразии и почти всю Северную Африку
Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Произведенные Российской Федерацией зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 контролируют 90% Евразии и почти всю Северную Африку. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как информирует портал Avia.pro, «специалисты провели анализ и установили, что российские ЗРК С-300 и С-400 контролируют большую часть восточного полушария планеты». Выяснилось, что под контролем данных систем находится 90% территории Евразии и почти вся северная часть Африки. В процитированной публикации отмечается, что «этот показатель может возрасти еще больше» после получения С-400 Индией.

Ранее в среду тот же самый сайт написал, что в Идлибе могут попасть в окружение до 2 500 протурецких боевиков из-за атак ВКС РФ и сирийской армии.

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