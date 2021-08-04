Avia.pro: в Идлибе могут попасть в окружение до 2 500 протурецких джихадистов из-за ударов ВКС России и армии Сирии

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4 августа 2021, 08:45 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Идлиба могут попасть в окружение до 2 500 протурецких джихадистов из-за ударов российских ВКС и сирийской армии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что ВКС РФ и артиллерия подконтрольных Дамаску сил в настоящий момент интенсивно атакует районы, расположенные южнее трассы М4 в провинции Идлиб. Как указывается в процитированной публикации, данные удары могут привести к освобождению части территории арабской республики и окружению до 2 500 поддерживаемых Анкарой боевиков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что израильский эксперт Яков Кедми высказал точку зрения, согласно которой российский истребитель Су-57 превосходит американский самолет F-35.

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