На территории Идлиба могут попасть в окружение до 2 500 протурецких джихадистов из-за ударов российских ВКС и сирийской армии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что ВКС РФ и артиллерия подконтрольных Дамаску сил в настоящий момент интенсивно атакует районы, расположенные южнее трассы М4 в провинции Идлиб. Как указывается в процитированной публикации, данные удары могут привести к освобождению части территории арабской республики и окружению до 2 500 поддерживаемых Анкарой боевиков.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что израильский эксперт Яков Кедми высказал точку зрения, согласно которой российский истребитель Су-57 превосходит американский самолет F-35.
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