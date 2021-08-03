Экс-разведчик Кедми: российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35

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3 августа 2021, 16:12

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американский самолет F-35. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Кедми отметил в эфире YouTube-канала ITON-TV, что превосходство российской боевой машины над F-35 обеспечивается за счет ряда преимуществ. В числе них двигатели с изменяемым вектором тяги, благодаря которым истребитель обладает значительным уровнем маневренности.

Также экс-разведчик указал на то, что Су-57 обходит американского конкурента по дальности полета.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что Вашингтон потерпел поражение в «гиперзвуковой гонке» между Соединенными Штатами и Россией.

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