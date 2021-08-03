Портал Sohu: Америка потерпела поражение в «гиперзвуковой гонке» между США и Россией

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3 августа 2021, 11:49 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В «гиперзвуковой гонке» между Соединенными Штатами и Российской Федерацией американская сторона потерпела поражение. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Sohu, Вашингтон на официальном уровне признает, что имеющиеся у него разработки в области гиперзвуковых вооружений сильно отстают от РФ. Американское Минобороны делает все возможное, чтобы догнать конкурентов, но у него ничего не получается, отмечает ресурс.

Некоторое время назад в США провели очередные испытания своего гиперзвукового оружия, однако тестирование обернулось неудачей. Из-за проблем с двигателем запущенная ракета не смогла разогнаться до нужной скорости и упала.

В публикации китайского портала, пересказанной изданием «ПолитРоссия», говорится, что Вашингтон потерпел поражение в «гиперзвуковой гонке». Данное фиаско «выглядит особенно обидно» для американских властей, поскольку они позиционируют свою страну в качестве единственной сверхдержавы, констатирует Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, «ПолитРоссия» написала, что пилот НАТО «опозорился» над Балтийским морем после «издевок» над самолетом РФ.

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