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3 августа 2021, 11:17 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-30СМ, Olga Sokolova / globallookpress.com

Пилот Североатлантического альянса «опозорился» над Балтикой после «издевок» над российским самолетом. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание «ПолитРоссия» пишет со ссылкой на китайский портал Baijiahao, что некоторое время назад в воздушном пространстве над Балтийском морем произошел инцидент с участием истребителя F-35, стоящего на вооружении ВВС Италии. Боевая машина сблизилась с российским Ан-12 и попыталась его перехватить.

Как отмечается в процитированной публикации, управлявший F-35 летчик «начал откровенно издеваться над своим оппонентом» и настолько увлекся этим, что «прозевал» появление Су-30. Он подошел к итальянскому истребителю и вынудил того сменить курс.

Таким образом, пилот НАТО «опозорился» после «издевок» над самолетом РФ, сделали вывод в «ПолитРоссии».

Ранее во вторник сообщалось, что сайт Baijiahao высказал прогноз, по которому Соединенные Штаты не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по России.

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