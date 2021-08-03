Baijiahao: США не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по России

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3 августа 2021, 10:16 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут победить в военном конфликте с Москвой в случае ядерного удара по Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Как пишет сайт Baijiahao, если Вашингтон начнет боевые действия против РФ, в воздух будут запущены десятки ядерных зарядов. Предсказывается, что в ответ Москва задействует свой арсенал оружия массового уничтожения, который не уступает американскому. «Даже нескольких точных попаданий будет достаточно для нанесения противнику непоправимого ущерба»,- говорится в материале китайского портала, пересказанном изданием «ПолитРоссия».

США не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по РФ, пишет Baijiahao.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Sohu спрогнозировал, что боестолкновение российских десантников со 101-й дивизией Штатов могло бы обернуться проблемами для американцев.

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