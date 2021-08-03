Аргументы Недели В мире 13+

Baijiahao: США не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по России

, 10:16 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: США не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по России
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут победить в военном конфликте с Москвой в случае ядерного удара по Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Как пишет сайт Baijiahao, если Вашингтон начнет боевые действия против РФ, в воздух будут запущены десятки ядерных зарядов. Предсказывается, что в ответ Москва задействует свой арсенал оружия массового уничтожения, который не уступает американскому. «Даже нескольких точных попаданий будет достаточно для нанесения противнику непоправимого ущерба»,- говорится в материале китайского портала, пересказанном изданием «ПолитРоссия».

США не смогут победить в войне с Москвой в случае ядерного удара по РФ, пишет Baijiahao.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Sohu спрогнозировал, что боестолкновение российских десантников со 101-й дивизией Штатов могло бы обернуться проблемами для американцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

Российская Федерация «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Происшествия