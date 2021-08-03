Sohu: боестолкновение десантников России со 101-й дивизией США могло бы обернуться проблемами для американцев

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2021, 09:48 Источник: «ПолитРоссия»

Российские десантники, MOD Russia / globallookpress.com

Боестолкновение десантников России со 101-й дивизией Соединенных Штатов могло бы обернуться проблемами для американцев. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.

Как полагает сайт Sohu, несмотря на то, что российские ВДВ выделены в самостоятельный род войск и численно превосходят американскую101-ю десантно-штурмовую дивизию, их сравнение является вполне уместным. Портал констатирует, что западные эксперты высоко оценивают боевые возможности десантников США, указывая на их хорошее оснащение, передовое стратегическое мышление и прекрасную выучку. При этом ресурс отмечает, что ВДВ РФ не уступают американцам и по некоторым параметрам превосходят их.

Sohu пишет, что российские воздушно-десантные войска отличаются умением сражаться с численно превосходящим противником в отрыве от своих основных сил и эффективно действовать во вражеском тылу.

В публикации китайского сайта, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что боестолкновение десанта РФ со 101-й дивизией могло бы обернуться проблемами для американцев.

Ранее во вторник сообщалось, что журнал The National Interest назвал танк «Армата» «дорогостоящим убийцей».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости