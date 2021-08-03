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3 августа 2021, 08:38 Источник: «ПолитРоссия»

Танк «Армата», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский танк «Армата» является «дорогостоящим убийцей». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest (NI) пишет, что «Армата» защищена новейшей системой «Малахит». В боевой машине используется широкий спектр современных датчиков, средств связи и другой бортовой электроники.

В публикации NI, пересказанной сайтом «ПолитРоссия», указывается на то, что «Армата» обладает лучшими характеристиками в своем классе. Оснащение танка позволяет ему эффективно противостоять современной бронетехнике, которая имеется на вооружении государств, входящих в состав Североатлантического альянса.

Американское издание назвало танк «Армата», серийное производство которого должно стартовать в следующем году, «дорогостоящим убийцей».

Ранее во вторник портал Avia.pro отметил, что Россия может атаковать Украину гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в случае угрозы для Крымского полуострова.

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