Avia.pro: Россия может атаковать Украину гиперзвуковыми «Цирконами» в случае угрозы для Крыма

В случае угрозы для Крымского полуострова Российская Федерация может ударить по Украине гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет сайт Avia.pro, если Украина подвергнет угрозе Крым, от притязаний на который не отказались власти бывшей советской республики, РФ может атаковать соседнюю страну «Цирконами». В процитированной публикации отмечается, что технические характеристики данных гиперзвуковых снарядов позволяют им в течение четырех-пяти минут нанести точный и мощный удар по Киеву и ключевым украинским военным объектам. Ракеты могут нанести разрушения, «близкие к критическим», указывает портал.
Как сообщалось ранее, киевский аналитик Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крыма к России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.