Avia.pro: Россия может атаковать Украину гиперзвуковыми «Цирконами» в случае угрозы для Крыма

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3 августа 2021, 08:13 Источник: Avia.pro

Запуск ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

В случае угрозы для Крымского полуострова Российская Федерация может ударить по Украине гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, если Украина подвергнет угрозе Крым, от притязаний на который не отказались власти бывшей советской республики, РФ может атаковать соседнюю страну «Цирконами». В процитированной публикации отмечается, что технические характеристики данных гиперзвуковых снарядов позволяют им в течение четырех-пяти минут нанести точный и мощный удар по Киеву и ключевым украинским военным объектам. Ракеты могут нанести разрушения, «близкие к критическим», указывает портал.

Как сообщалось ранее, киевский аналитик Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крыма к России.

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