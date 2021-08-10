Сайт 19FortyFive: в случае войны армия России разгромит силы НАТО в Прибалтике за несколько дней

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10 августа 2021, 08:14 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта армия Российской Федерации разгромит силы Североатлантического альянса в Прибалтике за несколько дней. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в зарубежном сегменте интернета.

Портал 19FortyFive констатировал, что части Западного военного округа (ЗВО) РФ превосходят подразделения НАТО в Прибалтике не только по численности, но и по уровню материального обеспечения. Ресурс указал на то, что за последнее десятилетие в распоряжение ЗВО поступило большое количество современной техники. В числе нее зенитные ракетные комплексы С-400, танки Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-3.

В пересказанном «ПолитРоссией» материале 19FortyFive отмечается, что в случае войны армия РФ разгромит силы альянса в Прибалтике за несколько дней.

Ранее во вторник сайт Avia.pro написал, что США могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов Киева по непризнанным республикам Донбасса.

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