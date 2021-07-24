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ТАСС: компания Wildberries продолжает работать на Украине, несмотря на санкции

, 20:53 Источник: ТАСС

ТАСС: компания Wildberries продолжает работать на Украине, несмотря на санкции
флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Российская компания Wildberries, несмотря на введённые сроком на три года санкции, продолжает осуществлять онлайн-торговлю на Украине. Об этом свидетельствуют данные украинского Интернет-сегмента ретейлера в субботу, 24 июля.

Представители украинского отделения компании Wildberries заявили, что «не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу». Они уточнили, что более подробную информацию может дать головной офис.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил введение санкций против Wildberries. По его словам, компания продавала российскую пропаганду и форму российских солдат.

Ограничения, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), коснулись в том числе и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука и директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко.

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