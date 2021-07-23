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Зеленский ввел на три года санкции против «Wildberries»

, 21:55

Зеленский ввел на три года санкции против «Wildberries»
Владимир Зеленский, фото: Pavlo Gonchar/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против ряда физических лиц и юридических лиц, в том числе из России. Советующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Санкции коснулись юридических лиц из России, Польши, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Украины. В «черный список» вошла компания «Вайлдберриз» (Wildberries), ее генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец компании Владислав Бакальчук и директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко. Ограничительные меры введены на три года.

Данные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

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