Bloomberg: конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» соглашение Вашингтона и Берлина по «СП-2»

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23 июля 2021, 19:58 Источник: ИноСМИ

флаг США, фото: pixels.com

Журналист Эли Лейк заявил, что конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми нашли способ «похоронить» сделку США и Германии по российскому трубопроводу «Северный поток – 2». Четыре года назад представители обеих партий приняли закон, способный отменять решения президента страны.

В законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» есть пункт, позволяющий блокировать отказ действующего президента страны от введения ограничительных мер. В данном случае речь идет о решении Джо Байдена, позволяющем достроить «Северный поток-2». Когда – то этот документ хотели применить против Дональда Трампа, которого обвиняли в «сговоре» с Россией.

Конгрессмены-республиканцы считают, что администрация американского лидера обязана соблюдать этот закон и рассматривать базирующуюся в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG в качестве «противника», а также ввести против трубопровода новые санкции. Сенаторы уверены, что смогут «похоронить» сделку Вашингтона и Берлина по «Северному потоку-2».

«Пока неясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа», - пишет Эли Лейк.

Автор отметил, что победивший на выборах президента США Джо Байден «теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении Москвы».

Ранее сообщалось, что Германия и США пришли к договореннстям по «Северному потоку-2». В документе говорится, что Германия введет антироссийские санкции, если заметит, что Москва «пытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершить агрессию против Украины».

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