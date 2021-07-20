Bloomberg: США и Германия готовы ввести санкции против России из-за «агрессии» на Украину

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20 июля 2021, 20:04

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

СМИ со ссылкой на проект соглашения сообщили, что США и Германия близки к договоренностям по строительству российского трубопровода «Северный поток-2». Берлин готов ввести санкции против Москвы, если заметит давление со стороны РФ на Украину из-за энергоресурсов.

Источник, близкий к официальным лицам США, заявил, что договоренности могут быть окончательно доработаны в ближайшие дни. При этом в документе говорится, что Германия введет антироссийские санкции, если заметит, что Москва «пытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершить агрессию против Украины», меры могут быть установлены на уровне Европы. Ограничения коснутся «российского экспорта энергоносителей», в том числе в ФРГ.

При этом в агентстве утверждают, что в соглашении «умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки». Такие действия якобы позволят скрыть более точную информацию о планах Вашингтона и Берлина от Москвы.

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