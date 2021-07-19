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Reuters: США и Германия намерены прийти к решению спора по «СП – 2» в ближайшие дни

, 22:58 Источник: Reuters

Reuters: США и Германия намерены прийти к решению спора по «СП – 2» в ближайшие дни
трубы, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся строительства российского трубопровода «Северный поток – 2».

Один из собеседников, говоря о текущих контактах между представителями США и Германии, заявил, что ситуация выглядит хорошо. По его словам, текущие переговоры позволят достигнуть единого мнения по «Северному потоку-2» в ближайшие дни.

При этом другой источник считает, что страны «близки к заключению соглашения», которое позволит избежать введения новых американских санкций в отношении оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Также оба собеседника утверждают, что Вашингтон и Берлин намерены выделять больше денег на поддержание энергетических преобразований на Украине, в том числе энергетической безопасности и эффективности. Однако пока неизвестно, будут ли страны для этого привлекать частные инвестиции или объявят о государственных вложениях, добавили они.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину, то Евросоюз примет меры против Москвы. 

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