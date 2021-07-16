Меркель: ЕС готов ввести меры против России за прекращение транзита газа через Украину

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16 июля 2021, 07:44 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину, то Европейский союз примет меры против Москвы. Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить в случае нарушения транзита»,- высказала она, отметив, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа.

По ее словам, Германия находится в диалоге с «европейскими друзьями», но вопрос о введении мер против России будет отрегулирован в определённый момент. Меркель надеется, что до этого не дойдет. Однако она пояснила, что Берлин будет действовать решительно, если Москва не будет учитывать право Украины на суверенитет.

Меркель добавила, что Германия и ЕК приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходя из того, что он будет пролонгирован. Кроме того, американский и немецкий лидеры едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках контракта по транзиту газа и намерена их полностью выполнять.

При этом глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил в качестве компенсации за строительство трубопровода «Северный поток-2» новый долгосрочный контракт на транзит газа.

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