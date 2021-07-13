Глава компании «Оператор ГТС Украины» предложил в качестве компенсации за «СП-2» многолетний контракт на транзит газа

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2021, 18:55 Источник: ТАСС

плита, фото: pixabay.com

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что новый долгосрочный контракт на транзит российского газа может стать компенсацией за строительство трубопровода «Северный поток-2».

Макогон отметил, что единственный приемлемый вариант для Украины – это новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний. Однако он считает, что если этот процесс полностью прекратится после запуска «Северного потока-2», то «технологически ничего страшного не произойдет», поскольку ГТС тогда будет работать только для внутренних потребностей. По его словам, Украина потребляет 30 млрд кубометров газа и 20 млрд кубов добывает.

Ранее глава компании Nord Stream 2 AG сообщил, что в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости