Глава компании Nord Stream 2 AG заявил, что США нарушили договоренности по строительству «СП-2»

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12 июля 2021, 07:56 Источник: Handelsblatt

трубы для строительства "СП-2", фото: Jens Bьttner/ globallookpress.com

Руководитель компании - оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Соединённые Штаты нарушили договоренности по реализации проекта. По его словам, для принятия трубопровода Вашингтон требует пойти на уступки.

Варниг напомнил позицию Германии, которая настаивала на том, чтобы транзит газа через Украину был защищен даже после завершения строительства «Северного потока – 2». Он отметил, что в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. Однако он считает, что русских за это не поблагодарили.

«Русские внесли авансовые платежи - и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», - пояснил руководитель компании.

Он добавил, что веденные США санкции задержали реализацию проекта на полтора года, а это привело «к дополнительным затратам, исчисляемым трехзначным значением миллионов».

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